Uniguaçu de Portas Abertas recebeu aproximadamente mil estudantes

O evento recebeu estudantes de Ensino Médio de União da Vitória e Porto União, além da comunidade externa

Como novidade este ano, o Uniguaçu de Portas Abertas (UPA) foi realizado no nosso Centro de Eventos no dia 10. Com diversas atividades, o Universo Uniguaçu recebeu durante manhã e noite, aproximadamente, mil estudantes do Ensino Médio de União da Vitória e Porto União e também membros da comunidade externa.

O UPA contou com uma programação diversificada, os estudantes, além de conhecer a estrutura da Instituição e conversar com profissionais das 18 áreas, puderam realizar atividades dentro de cada curso, para que pudessem ter uma experiência do dia a dia acadêmico e profissional. O evento contou com a visita de mais de 16 colégios.

Eventos como este auxiliam os estudantes na decisão do caminho que pretendem seguir, pois conseguem sanar as dúvidas e ainda conhecer parte da estrutura e do funcionamento da Instituição. Além das práticas, os cursos também demonstraram os experimentos realizados pelos acadêmicos. Os cursos de Engenharias, Sistemas de Informação e Arquitetura e Urbanismo trouxeram para os estudantes de Ensino Médio a realidade das aulas, por meio de protótipos, maquetes e os trabalhos com robótica construídos por eles.

Segundo a Diretora Geral da Uniguaçu, professora Marta Borges Maia, o UPA vem sendo pensado faz muito tempo, e o resultado de todo o trabalho foi visto na alegria de quem esteve presente neste dia conosco. “A cada ano que passa conseguimos deixar o evento mais aconchegante, para que todos os visitantes possam ver aquilo que desejam e ainda conhecer mais sobre outras áreas de ensino”, complementou a Diretora.

Além de divulgar os cursos oferecidos pela Instituição, o evento reforça a campanha de divulgação do Vestibular de Verão da Uniguaçu, que foi realizado no domingo, 21 de outubro. A Uniguaçu agradeceu a presença de todos! Esperamos que tenham gostado das experiências aqui vividas. Lembramos que a Instituição está sempre de portas abertas para recebê-los. Para quem não conseguiu participar do UPA, pode agendar um horário para visitas pelo telefone (42) 3522-6192, também pelo site ou pelas nossas redes sociais.