Uniguaçu é a Instituição Privada que mais aprova no Exame da OAB/PR

O curso de Direito da Uniguaçu colocou a Instituição no topo do ranking das faculdades privadas do Paraná com melhor desempenho

O resultado do XXVI Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) comprovou mais uma vez a qualidade do processo de aprendizagem do curso de Direito da Uniguaçu. Em outubro, por ocasião da divulgação do resultado do XXV Exame, a Uniguaçu já havia se colocado entre as três melhores Instituições privadas do Paraná.

Agora, em dezembro, o curso de Direito da Uniguaçu novamente colocou a Instituição no topo do ranking das instituições de ensino superior privadas do Paraná com o melhor desempenho, desta vez como a instituição privada que mais aprova no Exame (Ranking das Instituições de Ensino Superior, privadas, no XXVI Exame da OAB/PR, 2018) da OAB/PR, considerando a capital e o interior do Estado. Entre as Instituições de Ensino Superior públicas e privadas, a Uniguaçu é a sétima melhor do Paraná e a 18ª entre as privadas de todos o país.

Segundo o coordenador do curso, professor Sandro Marcelo Perotti, esta nova conquista da Uniguaçu atesta mais uma vez as escolhas corretas que têm sido tomadas pelo curso. “A busca constante pelo aperfeiçoamento e crescimento do curso por todos que nele colocam a sua dedicação (professores, acadêmicos, colaboradores), quando premiada por resultados como estes, são um incentivo a mais na busca pela excelência”, afirma Perotti.