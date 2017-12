Uniguaçu é a melhor Instituição de Ensino Superior, da região, segundo e MEC

A Uniguaçu foi a única Instituição de Ensino Superior Presencial de União da Vitória e Porto União com conceito 4 de IGC

Nesta semana, o Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), divulgou os resultados do Índice Geral de Cursos (IGC), indicando a qualidade das Instituições de Ensino Superior do Brasil. Das 144 faculdades avaliadas no Paraná, a Uniguaçu recebeu conceito 4 (num critério que vai de 1 a 5), ficando entre as 15 melhores do Estado e destacando-se como a melhor Instituição de Ensino Superior Presencial de Porto União e União da Vitória, e, de toda a região. Foram avaliadas no último triênio (2014, 2015 e 2016), 144 faculdades no Paraná. Destas apenas 19, foram bem avaliadas com conceito 4, e uma com conceito 5.

O cálculo do IGC é a nota ponderada dos últimos três Conceitos Preliminares de Cursos (CPC). A Uniguaçu possui 19 cursos, sendo que em 2016, oito realizaram a prova do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), que é um dos componentes do CPC. O conceito é composto pelo desempenho do acadêmico (ENADE), pelas informações que ele descreve no formulário eletrônico e as informações que a Instituição preenche no Censo de Educação Superior (infraestrutura, corpo docente, entre outros). Vale ressaltar que o número de alunos por curso também influencia no conceito, podendo ser para mais ou para menos.

Os resultados comprovam, mais uma vez, a seriedade do trabalho realizado pela Uniguaçu, sempre priorizando o Ensino Superior e o compromisso diário com a formação do acadêmico. Mais do que um discurso, o MEC reafirma a qualidade de estrutura e de formação dos profissionais que saem da Uniguaçu.

A Diretora Geral da Instituição, professora Marta Borges Maia, comemora os resultados conquistados, reafirmando que educação de qualidade se conquista com muito trabalho e dedicação de todos. “Este resultado veio para comprovar que estamos no caminho certo, todos trabalhando pela excelência do ensino superior na Uniguaçu”, afirma a Diretora.

Os dados podem ser acessados no Portal do Inep:

http://portal.inep.gov.br/web/guest/indice-geral-de-cursos-igc.