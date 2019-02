Uniguaçu e BRF preparam parceria

Representantes da empresa, uma das maiores

companhias de alimentos do mundo, visitaram a Instituição com o intuito de

conhecer a formação dos nossos acadêmicos e a estrutura física da Uniguaçu

Recebemos na Uniguaçu na última sexta-feira, 1º de fevereiro, a visita

do Supervisor Integração Frango de Corte da Unidade BRF Brasil FOODS S.A

Comercial e Industrial, da unidade de Capinzal, o médico veterinário José

Henrique Resende Borges e do engenheiro agrônomo Ézio Conzlet.

O objetivo da visita foi conhecer de perto a

Uniguaçu e o curso de Medicina Veterinária. De acordo com José Borges o

interesse foi conhecer de perto o trabalho desenvolvido na formação dos nossos

acadêmicos e firmar uma parceria com a empresa BRF. Segundo ele, a presença de

estagiários e a competência de suas formações tem chamado a atenção dos

dirigentes da BRF. “Viemos diretamente na Uniguaçu conhecer de onde saem os

diamantes”, afirma, referindo-se aos acadêmicos que vão fazer seus estágios

profissionalizantes. Hoje, um terço da equipe técnica da BRF Capinzal é formada

por acadêmicos egressos da Uniguaçu.

Para a professora Marta Borges Maia a parceria é

muito bem-vinda e a transferência de conhecimentos tecnológicos pela BRF acrescentará

muito na formação de nossos acadêmicos. A reunião contou com a participação do

coordenador acadêmico, professor Atílio A. Matozzo, e do coordenador do curso

de Medicina Veterinária, professor João Estevão Sebben.

A BRF S.A. é uma das maiores companhias de

alimentos do mundo, com mais de 30 marcas em seu portfólio, entre elas Sadia,

Perdigão, Qualy, Paty, Dánica e Bocatti. Seus produtos são comercializados em

mais de 150 países, nos cinco continentes. Mais de 100 mil funcionários

trabalham na companhia, que mantém mais de 50 fábricas em oito países:

Argentina, Brasil, Emirados Árabes Unidos, Holanda, Malásia, Reino Unido,

Tailândia e Turquia. No Brasil, a companhia tem mais de 30 fábricas e 20

centros de distribuição.