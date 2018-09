Uniguaçu e Secretaria Municipal de Cultura abrem Feira do Livro

Promovida pela Uniguaçu e pela Secretaria Municipal de Cultura, e com o apoio da Secretaria Municipal de Educação e Núcleo Regional de Educação, foi aberta na tarde desta segunda-feira, no Centro de Eventos da Uniguaçu a Feira do Livro de União da Vitória.

A Feira que terá contação de história e concursos relâmpagos de poesia permanecerá aberta até quinta-feira, 20, e, seu horário de funcionamento é das 8 as 12, e, das 13h30 às 21h.

Os organizadores do evento convidaram para a abertura o Bispo Emérito de União da Vitória, Dom Walter Michael Ebejer, como forma de homenagear o precursor de Feiras de Livros em União da Vitória, Padre Estevão Hubert.

O secretário de cultura e vice-prefeito de União da Vitória, Bachir Abbas, saudou a pareceria entre a municipalidade e a Uniguaçu, reiterando que outras parcerias artístico-culturais entre eles, deverão haver com o objetivo de estimular e fomentar a cultura e a arte em União da Vitória. O coordenador pedagógico da Uniguaçu, Atílio Matozo, enfatizou o sucesso de parcerias dessa natureza e disse que o Centro de Eventos da Instituição tem também a finalidade de atuar como um centro irradiador de cultura.