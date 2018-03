Uniguaçu forma primeira turma de Engenharia Civil

Com formação generalista, 21 novos engenheiros civis entraram no mercado de trabalho

Depois de cinco anos de desafios, chegou o dia da tão esperada colação de grau da primeira turma do curso de Engenharia Civil das Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu – Uniguaçu. Com muita emoção e felicidade pelo momento histórico, 21 formandos, reunidos com familiares, amigos e colaboradores da Uniguaçu, festejaram o título de Engenheiro Civil que receberam da Diretora Geral da Uniguaçu, professora Marta Borges Maia, que no ato foi a presidente da mesa diretiva.

A colação de grau aconteceu no sábado, 3 de março, no Wooden Hall, em União da Vitória. Durante o evento, o formado com melhor desempenho no Simulado Dia e Noite de Avaliação (DNA), foi Nilson Renan Grossl, e o formado com melhor evolução no DNA foi Lucas Valdameri. Ambos foram premiados com uma bolsa parcial para realizarem um curso de pós-graduação, pelo Instituto Sul Paranaense de Altos Estudos da Uniguaçu (ISPAE). Já a nova Engenheira Civil, Tássia Tessari, foi contemplada com uma bolsa integral de pós-graduação pelo melhor desempenho acadêmico.

A formação em Engenheiro Civil permite ao profissional um vasto campo de atuação no mercado, como por exemplo, obras de infraestrutura, saneamento básico, construção civil, sistemas estruturais, geotecnia, hidrotecnia e gestão ambiental.

Nosso egresso do curso de Engenharia Civil será capaz de desenvolver as competências necessárias à prática profissional, conscientes das exigências éticas e sociais da profissão, comprometidos com o desenvolvimento local, regional e nacional sustentáveis, objetivando a construção de uma sociedade justa e democrática. Segundo a Diretora Geral da Uniguaçu, professora, Marta Borges Maia, além de fazer história dentro da Instituição, os novos profissionais têm a missão de ajudar na transformação social, modificar a comunidade em que vivem, solucionando problemas e apresentando possibilidades de melhorias contínuas. “Existe uma satisfação de colar grau da primeira turma de Engenharia Civil da Uniguaçu. Nos cinco anos que vocês estiveram conosco, vivenciamos um período muito especial na história da Instituição, celebramos vários projetos, convênios e parcerias e conquistamos resultados expressivos de crescimento e de consolidação da nossa Instituição, reconhecida em sua importância regional, estadual, ingressando assim em um novo processo de crescimento”, comenta.

A Engenharia é sinônimo de desenvolvimento e se mostra indispensável para a ampliação da infraestrutura, para a melhoria na qualidade de serviços prestados à sociedade e para a resolução de problemas de caráter econômico e social. “Lembrem-se que todas as conquistas começam com o simples ato de acreditar que elas são possíveis. Por isso, acreditem, lutem e tenham na Uniguaçu uma segunda casa, que estará sempre de portas abertas para receber vocês”, acrescenta a Diretora Geral da Uniguaçu.

O desafio de implantar o curso na Uniguaçu

O curso de Engenharia Civil das Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu foi concebido em função de necessidades das sociedades paranaense e catarinense, em especial a região Sul do Paraná e Planalto Norte de Santa Catarina. Sendo uma das regiões que apresentam uma economia com índices baixos se comparados as demais regiões dos dois Estados, fez com que o curso de Engenharia Civil fosse um dos agentes da promoção do desenvolvimento regional. Com os objetivos de formar profissionais de nível superior que possam atuar na concepção, investigação ou execução de tarefas de Engenharia Civil, despertando-o para a pesquisa e a geração de novas tecnologias, participando ativamente, com competência e postura profissional, no contexto social, econômico e ambiental.

Nesse contexto, o curso teve seu início em 2013, com 80 alunos matriculados entre duas turmas no período noturno. Atendendo às demandas, em 2014, o curso dividiu-se em vagas matutinas e noturnas, abrindo assim turmas em ambos os períodos. Acompanhando as constantes mudanças tecnológicas, o curso foi sendo atualizado em relação à matriz curricular, estrutura física e a contratação de docentes com experiências profissionais na área de Engenharia Civil e com titulação, atendendo essas demandas, com olhos sobre ao ensino de qualidade, iniciação à pesquisa e extensão.

Para que os acadêmicos pudessem ter proveito total do curso, a estrutura pedagógica passou por vários ajustes de acordo com as necessidades do andamento da graduação. Para que a qualidade das aulas acompanhasse a evolução do curso, a Uniguaçu realizou vários investimentos na infraestrutura de laboratórios e equipamentos.

O prédio CTU contém laboratórios de disciplina básica de Engenharia Civil, como Física e Química, tendo também um espaço de ateliê para desenho. Além destes laboratórios existem mais alguns específicos como: Resistência de Materiais, com a prensa para ensaios em corpos de prova de concreto ou aço. Topografia, que contém os equipamentos que são utilizados nas aulas práticas, junto com ele existe o laboratório de Solos (avaliação e reconhecimento do solo). Hidráulica e o de elétrica são outros laboratórios utilizados para simulações. Materiais de Construção envolve os equipamentos para ensaios, com agregados, argamassa e concreto. E, por fim, os laboratórios de informática, importantes para o desenvolvimento e aprendizado das ferramentas de auxílio para desenho técnico.

Na solenidade de formatura, formaram-se 21 novos profissionais. Atualmente, o curso contém 10 turmas de Engenharia Civil, inseridas no período matutino e noturno, com aproximadamente 350 alunos.

MEC avalia o curso de Engenharia Civil

O curso de Engenharia Civil da Uniguaçu passou pelo reconhecimento do Ministério da Educação em visita “in loco”, realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP/MEC), sendo confirmada a qualidade no ensino com o conceito 4. Vale ressaltar que a nota varia em uma escala de 1 a 5. São avaliados vários requisitos como estrutura física, bibliografia, qualificação do corpo docente e projeto pedagógico.

Além dessa confirmação, o curso consultou o Portal da Educação do CREA-PR, onde essa consulta permitiu a Instituição ter uma prévia sobre as atribuições adquiridas pelo egresso de Engenharia Civil formado pela Uniguaçu, dando plenas atribuições com o título de Engenheiro ou Engenheira Civil.

A profissão de Engenheiro Civil é importante para a sociedade como um todo, pois está diretamente relacionada no desenvolvimento do País, influenciando e alterando o ambiente. O curso exige bastante dedicação dos acadêmicos, pois os trabalhos e obras envolvem grande responsabilidade. “Desejo aos novos Engenheiros Civis muito sucesso nesta nova trajetória, e que os estudos continuem, buscando especializações e melhorando a cada dia. Acreditem nos seus sonhos, tracem metas, e trabalhem para cumprir isto. Estejam preparados para os desafios que a profissão trará para todos vocês”, comentou, Larissa Jagnez, professora e Coordenadora do curso de Engenharia Civil.