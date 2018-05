Uniguaçu inaugura Área de Convivência Horst Waldraff

Na noite de sexta-feira, 11, a Uniguaçu inaugurou a nova Área de Convivência Horst Waldraff, um espaço criado para o bem-estar dos acadêmicos e contato direto com a natureza, em um ambiente totalmente planejado para a integração de todos. O espaço é uma homenagem a quem idealizou e acreditou no projeto chamado Uniguaçu.

Horst Waldraff, ou apenas “Seu Horst” como é carinhosamente conhecido pelos que o acompanham na sua rotina diária, é filho de Alberto e Luiza Waldraff. Nascido em União da Vitória, nunca deixou seu chão natal no qual se tornou referência no empreendedorismo visionário e voluntariado.

A solenidade contou com a presença da família do homenageado, amigos, autoridades locais, imprensa, colaboradores, professores e acadêmicos da Uniguaçu. O novo espaço é um ambiente aberto e acolhedor, que ajuda na produtividade e fortalecimento de todos dentro da Instituição.

O projeto foi idealizado pelas acadêmicas do sétimo período do curso de Arquitetura e Urbanismo da Uniguaçu, Francielli Boiko e Gabrielli Treuk. Segundo elas, o conceito foi utilizar linhas finas e principalmente usar a sinuosidade do rio, que está presente também na logomarca da Instituição. A Área de Convivência foi pensada também para ser ampliada futuramente. As acadêmicas priorizaram a preservação das áreas verdes e de áreas que irão proporcionar sombras, como as árvores e o pergolado.

A Uniguaçu pensou em inovação e integração e o espaço foi criado para que todos possam arejar a cabeça, renovar as energias, ler, relaxar, conversar, gerando assim integração entre os acadêmicos de todos os cursos. Segundo a Diretora Geral da Uniguaçu, professora Marta Borges Maia, os professores também podem usar com criatividade o espaço para trabalhos, debates, contribuindo para a formação acadêmica.