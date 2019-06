Uniguaçu inaugura Sala Smart

O Centro Universitário Vale do Iguaçu – Uniguaçu inaugurou na noite de quinta-feira, 30, a Sala Smart Uniguaçu, um novo espaço interativo, de fácil acesso e que irá gerar mais integração entre os acadêmicos e a Plataforma Smart Uniguaçu. A Plataforma possibilita aprendizagem de maneira efetiva e, ao mesmo tempo, individual e coletiva, permitindo assim que a tecnologia seja mais um caminho para que a aprendizagem de qualidade aconteça de forma efetiva e sem limites.

“O uso inovador das

tecnologias precisa estar integrado a metodologias de ensino eficazes, que

tenham o acadêmico como centro do processo de ensino e aprendizagem,

desenvolvendo competências importantes para o profissional do século XXI”,

afirma a Reitora da Uniguaçu, professora Marta Borges Maia. A Sala Smart será usada para aumentar a

pesquisa, o conhecimento e a criatividade dos acadêmicos e está localizada no

segundo piso do Centro Tecnológico Uniguaçu (CTU).

O espaço é moderno,

aconchegante, acolhedor e tecnológico, sendo mais uma novidade que a Uniguaçu

oferece aos acadêmicos. Estiveram presentes na cerimônia de Inauguração os

acadêmicos representantes de turma, professores e colaboradores.

O projeto arquitetônico do

espaço foi desenvolvido pelo Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo

(EMAU) da Uniguaçu, coordenado pela professora Bruna Maidel. O escritório presta um enorme serviço para

sociedade, pois além de iniciar o processo de aplicação teórica por meio da

prática, proporciona para os acadêmicos um estágio não obrigatório, e atende a

população sem possibilidade de ter acesso ao trabalho do arquiteto e urbanista

(ONGS, entidades sem fins lucrativos, comunidades com necessidades).

Segundo a coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Uniguaçu, professora Paula Toppel, uma das premissas do projeto foi a sustentabilidade. “Entendendo a necessidade do espaço foi possível usar grande parte estrutura existente, não gerando resíduos desnecessários.” A ideia principal da Sala Smart foi criar um espaço descontraído, que integre os acadêmicos e possibilite conforto. Participaram do projeto os acadêmicos Ricardo Sereniski, Criscieli Ritter e Claudeci Araújo.