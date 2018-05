Uniguaçu inaugura Startup Garage

Projeto em parceria com o Sebrae irá contribuir com o desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão dentro da Instituição e também para a comunidade

Na noite de sexta-feira, 18, foi realizada a inauguração do Startup Garage Uniguaçu. O programa tem como objetivo unir grupos acadêmicos empreendedores para que juntos trabalhem ideias e propostas de crescimento empresarial e social, contribuindo, assim, para o crescimento de nossa comunidade. O espaço tem uma proposta de funil, sendo iniciado por mais 40 ideias dos acadêmicos da Uniguaçu que participarão do Startup Garage.

Todo o processo do programa terá duração de seis meses, nos quais serão capacitadas as equipes, dando suporte às ideias, aumentando assim a divulgação nas Instituições de Ensino Superior. O suporte será dado desde a formação de ideias, da equipe, a introspecção de mercado, investimento e venda, com mentoria de professores da Uniguaçu, além dos consultores e mentores que o Sebrae vai disponibilizar para dar apoio ao projeto.

O coordenador do projeto na Uniguaçu, professor Jonas Elias de Oliveira, comenta que as Startups são geradoras de ideias e de futuros negócios. “Este espaço criado pela Uniguaçu é moderno e criativo, para que os jovens se sintam bem e isso ajude na criatividade de cada um. Este espaço é para empreendedores, futuras empresas que geram ideias e criam produtos para serem lançados no mercado.”

Estiveram presentes o Gestor de Projetos de Inovação e Startups do Sebrae, Elizandro Ferreira, convidados, autoridades, professores e colaboradores da Uniguaçu, além acadêmicos da Instituição.

Startup Garage no Estado

De acordo com Elizandro Ferreira, o programa Startup Garage é um projeto piloto em nível do Sebrae Paraná. “Nós estamos rodando seis projetos como este no Estado de maneira concomitante. Optamos trabalhar com a Uniguaçu pelo histórico de intervenções que já tivemos bem sucedidas com a Instituição”, afirma.

Segundo a professora Marta Borges Maia, Diretora Geral da Uniguaçu, o Startup Garage é mais um dos frutos desta parceria com o Sebrae. “É um projeto muito interessante, pois ele vem completar tudo o que já estamos fazendo há mais de oito anos junto com o Sebrae aqui dentro da Uniguaçu. Tudo começou com o projeto de Educação Empreendedora e foram realizadas diversas ações até que chegássemos hoje em um espaço deste de Startup.” Ela ainda comenta que quem ganha com isso são os acadêmicos e a comunidade, pois o objetivo maior da Instituição é a formação e a preparação dos acadêmicos para o mercado de trabalho.

A proposta do programa é que sejam realizadas capacitações quinzenalmente, com o cronograma pronto até o mês agosto. Serão três fases, a primeira se refere ao comportamento empreendedor, as ideias e os times. Na segunda fase será realizada a validação de mercado, prototipação, banca seletiva, na qual serão eliminadas duas das oito equipes. No final da terceira fase, mais duas equipes serão eliminadas. Somente quatro equipes chegarão ao final do programa.

O Startup Garage irá funcionar aos modos do Startup Weekend, já realizado na Instituição, seguindo a mesma dinâmica de ideias, perfil dos empreendedores e suas habilidades. O fluxo do Startup é contínuo, ou seja, terminando uma turma já se inicia outra, sendo realizado o programa pelo menos duas vezes por ano. “A meta é deixar empresas prontas para galgar vôo solo”, complementa Elizandro.

Segundo o professor Jonas, virão professores mentores escolhidos pelo Sebrae, que irão desenvolver com cada grupo suas ideias. “No futuro, serão formados mentores dentro da Instituição para dar continuidade a este trabalho”, afirma. Para ele, o Startup é uma forma de captar talentos, preparando esses talentos para novas ideias e novos negócios, transformando esses negócios em empresas para o futuro, trazendo assim produtos inovadores ao mercado.

Uniguaçu recebe Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora no Ensino Superior do Paraná

No dia 27 de abril, ocorreu a segunda edição do Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora, na sede do Sebrae/PR, em Curitiba. A Uniguaçu foi campeã na categoria Instituição de Ensino Superior, concorrendo com 51 cidades da regional Sul. O prêmio se refere às ações de inovação e empreendedorismo realizadas pela Uniguaçu em 2017.

A Uniguaçu teve a melhor pontuação entre as IES da Regional Sul inscritas no prêmio. Em 2017, 1870 alunos, dos 19 cursos da Uniguaçu, participaram de eventos, com o tema empreendedorismo, ofertados pela IES.

A premiação tem abrangência estadual e objetiva identificar, estimular, difundir e reconhecer as iniciativas mais bem-sucedidas e inovadoras no campo da educação empreendedora, desenvolvidas ao longo de 2017, por professores, Instituições de Ensino Superior e municípios.

No total, foram 300 inscritos em quatro categorias: Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Ensino Superior. Os vencedores de cada categoria foram escolhidos em duas fases, uma regional e outra estadual, totalizando 24 finalistas regionais, e, quatro vencedores estaduais.

Segundo a Diretora Geral da Uniguaçu, professora Marta Borges Maia, a Uniguaçu evoluiu, cresceu e amadureceu na educação empreendedora. “Trabalhos como esses nos deixam orgulhosos! Cada vez estamos criando mais projetos e ações para gerar aproximação da Uniguaçu, como Faculdade de Ensino Superior com as empresas e com a comunidade.”

Os premiados, professora Marta Borges Maia, professor Atílio Matozzo e professor Hilton Tomal, fazem parte da equipe que assessora e participa do projeto coordenado pelo professor Romildo João Lisboa, que também foi premiado na noite de sexta-feira, 18, tendo em vista que na data da entrega oficial, dia 27 de abril, a Uniguaçu recebeu outro projeto parceiro do Sebrae, o Startup Weekend, que impossibilitou a presença dos professores e da diretora geral na premiação que ocorreu em Curitiba (PR).