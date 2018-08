Uniguaçu lança Concurso Fotográfico “Iguaçu: Um Rio de Histórias”

Com o objetivo de incentivar a arte, a estética e a sensibilidade da comunidade acadêmica e da região, a Uniguaçu lançou o II Concurso Fotográfico com foco no tema “Iguaçu: Um Rio de Histórias”. O concurso é promovido em comemoração à Semana Cultural e é voltado para estudantes, colaboradores da Instituição e à comunidade toda.

Haverá uma comissão julgadora composta por profissionais da área da fotografia e áreas afins que irão votar em apenas uma das fotografias. As imagens feitas para o concurso devem transmitir uma visão positiva do Rio Iguaçu e as inscrições podem ser feitas até o dia 30 de agosto de 2018. O regulamento completo do concurso está disponível no site da Uniguaçu. Em caso de dúvidas, elas poderão ser esclarecidas através do telefone 3522-6192.