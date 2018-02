UNIGUAÇU lança novos cursos de Pós-graduação

Nos últimos anos a procura por uma pós-graduação vem aumentando, por isso, a Uniguaçu avança em ensino e disponibiliza novas especializações

Entrar em uma faculdade, vencer todos os obstáculos do caminho escolhido, conquistar o diploma e entrar no mercado de trabalho. Esse trajeto nunca será fácil, mas o sonho tão esperado por todos é encontrar o emprego da vida. Mas, problemas também surgem neste caminho. A cada dia as empresas procuram e valorizam candidatos que tenham quesitos além da graduação.

Por isso, a pós-graduação além de incrementar o currículo é uma alternativa fundamental para ingresso no mercado de trabalho. Pensando nisso, a Uniguaçu ampliou sua grade de ensino e extensão, oferecendo especializações em diferentes áreas de conhecimento.

A Instituição oferece um diferencial com cursos que valorizam o conhecimento e o aprimoramento profissional. Conta também com uma infraestrutura desenvolvida para um aprendizado de qualidade. “A Uniguaçu disponibiliza em todos os períodos de aula, sejam elas de graduação ou pós, a biblioteca e todos os laboratórios necessários para realização dos trabalhos a serem realizados”, comenta Cassiana Rocha, coordenadora geral da pós-graduação.

O corpo docente da Instituição conta com profissionais qualificados e com experiência no mercado de trabalho. Neste ano, foram abertas três novas pós-graduações que irão beneficiar os alunos em qualificação e conhecimento. Além de todos esses benefícios, uma pós-graduação ainda amplia a rede de contatos e aprimora competências.

Segundo Cassiana, a Uniguaçu oferece diversas formas de benefícios para que todos possam ter um ensino de qualidade. “Hoje o mercado de trabalho exige dos profissionais algo além da graduação, e a Instituição oferece vantagens aos novos alunos e aos egressos.”

Além do desconto por pontualidade (vantagem dada a todos), os egressos da Uniguaçu também ganham outro desconto. Fora essas duas vantagens, o aluno que deseja ingressar em uma pós-graduação na área que atua na empresa em que trabalha, ganha o desconto empresarial. Para isso, o aluno deve comprovar que está trabalhando na área que pretende se especializar. “O que mais vemos é a procura de uma pós-graduação na própria área de atuação, agregando isso a profissão”, complementa Cassiana.

Conheça os novos cursos e entenda seu funcionamento

A Pós-graduação em Comunicação Empresarial e Tendências têm como públicos-alvo profissionais das áreas de Comunicação, Marketing, Administração, Recursos Humanos, Secretariado Executivo, Serviço Social e líderes de empresas. O objetivo é formar especialistas na área de Comunicação Empresarial que tenham um olhar sistêmico das empresas e uma perspectiva crítica e prática em relação às novas tendências comunicacionais. As aulas acontecerão quinzenalmente, aos sábados.