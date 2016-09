Uniguaçu lança palestra “Desvendando o Enem”

Com a nota do Enem, o estudante pode ser beneficiado com Prouni, Fies e Programa Estude

Com o objetivo de mostrar como a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é montada e sanar possíveis dúvidas para que os estudantes melhorem seu desempenho, a Uniguaçu lança a palestra “Desvendando o Enem”, que acontecerá nos dias 23 e 30 de setembro, no Centro de Convenções Uniguaçu, às 9h.

Vários assuntos serão abordados na explanação, entre eles estão: como são elaboradas as questões objetivas, quais competências serão cobradas e como fazer uma redação nota 1000. Depois de entender como a prova é montada, será analisada como cada questão deve ser interpretada e então, como é projetada a sua porcentagem de peso: se ela é fácil, médio ou difícil. E por fim, entender a redação.

Segundo o professor Atílio Matozzo, idealizador do projeto, uma das grandes dificuldades quando os alunos vão realizar a prova é a interpretação da questão e achar que o conhecimento adquirido nos anos escolares é o suficiente para responder as perguntas. “É preciso entender que a prova não está baseada apenas no conteúdo, mas em competências e habilidades e na palestra vamos compreender todo esse processo e mostrar a melhor forma de se preparar para o ENEM”, comenta o professor.

A nota do ENEM abre um leque de oportunidades para quem deseja ingressar no Ensino Superior. Na Uniguaçu, com o seu desempenho na prova, o acadêmico pode se inscrever em bolsas como: Programa Universidade para Todos (Prouni), podendo conseguir bolsas parciais (50%) e integrais (100%); o aluno também tem acesso ao Programa de Financiamento Estudantil do Governo Federal (FIES), podendo financiar 50% e 100% das mensalidades do curso. Com o intuito de oferecer ainda mais oportunidades aos futuros alunos, a Uniguaçu oferece o Programa Estude, um financiamento interno, no qual a nota do Enem é requisito para que o aluno possa efetuar sua inscrição.

Atualmente, a Uniguaçu tem mais de 47% dos seus acadêmicos beneficiados com essas três bolsas, além dos outros incentivos oferecidos pela faculdade. “É importante deixar claro que para ser beneficiado, o aluno precisa, no mínimo, de 450 pontos na prova objetiva e não zerar na redação. Então os alunos precisam se dedicar, porque é uma concorrência. As melhores pontuações são privilegiadas com as bolsas”, lembra Eduardo Canosa Beatriz, da Central do vestibular da Uniguaçu.

A instituição já disponibiliza no seu site (www.uniguacu.edu.br), o “Manual Desvendando o Enem” para download gratuito.

Vale ressaltar que a palestra é gratuita para todos os estudantes de Ensino Médio e comunidade. Os interessados devem entrar em contato com a Instituição, pelo telefone (42) 3522-6192. “O principal objetivo dessa palestra é nós conseguirmos abarcar o maior número de escolas e colégios, públicos ou particulares, mas que estejam interessados em realizar uma boa prova do Enem”, disse o professor Atílio.

Ainda, ao final da palestra, serão dadas dicas de como fazer a inscrição para o SISU, como fazer a escolha do curso e da faculdade. “E um dos detalhes importantes é que a nota do ENEM não é só para a faculdade particular, mas para a pública também, então vale o esforço do aluno”, finaliza o professor.