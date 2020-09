Uniguaçu lança Vestibular de Verão 2021

Venha fazer parte de uma das melhores Instituições de ensino superior do Brasil, com índices de qualidade confirmados pelo Ministério da Educação (MEC). Com o Vestibular de Verão você garante sua vaga para o ingresso no curso superior em 2021!

Este ano o Vestibular de Verão será realizado de duas formas! Isso mesmo, ele será presencial ou online. Você escolhe qual a melhor forma para realizar a prova que será no dia 8 de novembro, às 10h, presencialmente, ou às 14h, online.

Não perca a oportunidade de estudar na Uniguaçu! Além de vários incentivos, com a Mensalidade Flex você terá a opção de pagar durante o curso somente metade da mensalidade. Comece a estudar já e pague até 50% do seu curso só depois de formado e sem juros.

Além dos cursos já oferecidos, a Uniguaçu conta com uma novidade, os cursos Smart de Engenharia de Produção e Pedagogia, que terão aulas presenciais sextas e sábados.

Inscreva-se gratuitamente em uniguacu.edu.br