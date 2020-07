Uniguaçu oferece mais bolsas pelo FIES Inscrições de 21 a 24 de julho

Para que todos tenham acesso ao ensino superior, a Uniguaçu conta com diversas formas de bolsas e incentivos aos acadêmicos. E a novidade deste ano é que os veteranos da Instituição poderão se inscrever no Fundo de Financiamento Estudantil (FIES)!

Isso mesmo, as inscrições para o FIES, programa do Ministério da Educação (MEC), serão de 21 a 24 de julho de 2020.

Nesta oportunidade, os acadêmicos poderão solicitar o financiamento de até 100% do valor de sua mensalidade e as inscrições devem ser feitas em fies.mec.gov.br.

O cronograma prevê, após o fim das inscrições, a divulgação do resultado da pré-seleção no dia 28 de julho, e, os pré-selecionados terão que complementar suas informações no site do FIES de 28 a 30 de julho.

A Uniguaçu vem transformando a realidade de União da Vitória e região com o ensino de qualidade e o compromisso social. Com programas como este junto ao Governo Federal, oportunizamos aos acadêmicos a formação no ensino superior.

Portanto, se você for acadêmico da Uniguaçu e deseja participar do programa, solicite sua bolsa junto ao FIES dentro do prazo de adesão.