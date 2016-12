Uniguaçu orienta mais de três mil estudantes com a palestra “Desvendando o Enem”

A palestra foi realizada em 27 colégios de União da Vitória e região

Com o objetivo de sanar possíveis dúvidas de como a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é montada e preparar os estudantes, a Uniguaçu, desde o mês de setembro, realizou a palestra “Desvendando o Enem” em União da Vitória e em toda a região. Foram 39 palestras realizadas em 27 colégios, tendo mais de três mil estudantes atendidos.

Segundo o professor Atílio Matozzo, coordenador do projeto, os estudantes de Ensino Médio tiveram uma grande aceitação com a palestra que deu várias orientações de como realizar uma boa prova. Foram mostrados como as questões são montadas e como cada uma deve ser lida e interpretada. ”A maior dificuldade era entender mesmo o porquê as questões eram feitas daquela maneira, porque na escola, os professores mostram como responder questões, mas não mostram como a prova é montada. Inclusive, eles não sabiam se chutassem, teriam uma nota menor. Eles não sabiam que tinham que acertar as questões fáceis e médias, as difíceis não é necessário o acerto, pois a nota maior fica nas médias e nas fáceis. Se ele acertar questões difíceis e fizer menos acertos nas médias e fáceis, a nota dele será menor”, conta o professor. Também, foi mostrado como é feito o cálculo e a correção das questões e como escrever a redação e abordar o tema.

A palestra passou pelas cidades de Irati, Mallet, Bituruna, São Mateus do Sul, Canoinhas, Três Barras, Itaiópolis, Paula Freitas, Paulo Frontin e General Carneiro. Além das palestras, no site da Uniguaçu, estava disponível para download gratuito, o Manual Desvendando o Enem, com orientações repassadas na palestra. Ao todo, foram 600 downloads realizados.

Segundo o professor Atílio Matozo, vários alunos já deram retorno de que a palestra ajudou no seu desempenho durante o exame. “No Colégio Santos Anjos, por exemplo, os alunos mandaram e-mails contando que ficou muito fácil de fazer a prova, porque eles entenderam a técnica. Em outras escolas, como a Dario Veloso, em Mallet, foram quatro palestras e os alunos foram muito bem no Enem, a diretora mandou até um agradecimento à instituição”, finaliza.

Para 2017, serão realizados agendamentos para a palestra e o manual será atualizado e poderá ser baixado do site.