UNIGUAÇU PARTICIPA DO ARDUINO DAY

Faculdade é a única instituição na região a participar do evento mundial

No último sábado, 1º de abril, a Uniguaçu participou do evento mundial Arduino Day, que acontece em comemoração ao aniversário da plataforma de prototipagem eletrônica. O evento foi organizado pelo acadêmico de Engenharia Elétrica, Mateus Otokovieski Trevisan em parceria com os professores de Sistemas de Informação, Rodolfo Kuskoski e André Weizmann.

A ideia de incorporar a Uniguaçu no mapa internacional do evento surgiu do acadêmico do terceiro período de Engenharia Elétrica. “O Arduino Day acontece em cerca de 80 países, totalizando 500 localidades diferentes. E nós tivemos o privilégio de poder participar e organizar o evento aqui na faculdade” comenta o acadêmico Mateus Otokovieski Trevisan.

A programação foi composta por palestras, workshops e exposições de trabalhos. Acadêmicos de Sistemas de Informação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Engenharia de Produção têm contato com o Arduino para o aprendizado de programação, robótica e automação industrial. Além dos alunos, profissionais e egressos da Uniguaçu, além de alunos do Campus de União da Vitória do Instituto Federal do Paraná (IFPR) também participaram do evento, somando mais de 60 pessoas.

O Arduino Day contou com a presença do professor da UTFPR de Francisco Beltrão, Flávio de A. e Silva, para a palestra de abertura que abordou o tema “Afinal, o que é Arduino?”. No segundo momento, o professor Deividson Okopnik falou sobre “Arduino e Robótica, a combinação que veio para ficar”. As oficinas foram realizadas por acadêmicos do curso de Sistemas de Informação e de Pós-graduação em Tecnologia de Informação, abordando os temas: Programando com Arduino e Aprendendo Arduino na prática.

O professor Rodolfo Kuskoski, organizador do evento, comenta sobre a aceitação dos alunos que participaram. “A ideia foi muito bem recepcionada pelos alunos, porque a partir do momento que você está fora de sala de aula, você acaba agregando muito conhecimento, isso comprova que a Uniguaçu está preocupada com o aluno na prática, construindo”, conta. “Os alunos já estão comentando de fazer o Trabalho de Conclusão de Curso trabalhando com essa plataforma, motivados pelo evento”, acrescenta.