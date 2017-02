Uniguaçu premia melhores acadêmicos no simulado DNA com bolsa integral de pós-graduação

Como já é tradicional, durante a colação de grau o melhor acadêmico de cada curso da Uniguaçu é condecorado com o certificado “Aluno Nota 10”. Esse ano, buscando inovar e reconhecer os melhores desempenhos no simulado Dia e Noite de Avaliação (DNA), a Instituição está premiando os melhores resultados com bolsa integral de pós-graduação pelo Instituto Sul Paranaense de Altos Estudos (ISPAE).

O simulado DNA funciona como avaliação diagnóstica, sendo uma das principais ferramentas da Uniguaçu para detectar as potencialidades e as fragilidades no processo de ensino-aprendizagem. O simulado, que agora passa a ser realizado apenas uma vez por ano e não duas, tornou-se uma ferramenta que traça o perfil do curso, da turma e do aluno, mostrando após os dados analisados e transformados em relatórios qualitativos o que é preciso ser realizado para que ocorra uma melhora, ou manutenção, da qualidade do ensino.

Já foram realizadas cinco edições da avaliação e, para concorrer a bolsa de estudos, os acadêmicos precisam ter participado de todas elas. São duas categorias de premiação: melhor rendimento e maior evolução. “A primeira premiação acontece pelo rendimento. Pegamos desde o primeiro DNA, feito em 2014, e fazemos a média dos cinco simulados. A outra premiação é devido ao maior desenvolvimento, ou seja, a maior progressão. Geralmente é aquele aluno que teve conceito inicial 1 e chegou ao conceito 4 ou 5 no decorrer dos anos”, explica o professor Atílio Matozzo, representante do Núcleo de Orientação e Planejamento do Ensino Superior da Uniguaçu (NOPESU).

Premiar o acadêmico pelo rendimento no Simulado é a forma que a faculdade encontrou para reconhecer o seu esforço no desempenho do exame, além de motivar quem está ingressando na faculdade. “Premiar o acadêmico é um merecimento da trajetória desse aluno na Instituição. E os outros que estão vindo, percebem que vale a pena estudar mais, se esforçar mais a cada semestre, porque tem uma recompensa no final”, comenta a professora Marta Borges Maia, Diretora Geral da IES.

O DNA já faz parte do calendário acadêmico e entre todas as utilizações dos seus resultados, está a preparação para o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade). “No Enade passado, nós constatamos que o DNA agiu de forma bem absoluta. O interessante é que o DNA se aproximou muito da prova e os alunos comentaram ao final do Enade que eles acharam a prova mais fácil devido ao DNA, porque eles já tiveram o preparo”, conta o professor Atílio Matozzo. “Além disso, o DNA prepara o acadêmico para concursos e para o mercado de trabalho”, reforça.

A Uniguaçu oferece mais de 15 cursos de pós-graduação nas mais diversas áreas do conhecimento. Para saber mais sobre os cursos, basta acessar o site www.uniguacu.edu.br. A bolsa integral para o acadêmico com melhor rendimento e melhor progresso no DNA, também fortalece a continuidade na preparação profissional. “É muito importante que o acadêmico não pare, porque a capacitação dele deve ser permanente, porque, com certeza, ele vai ter mais espaço no mercado de trabalho”, finaliza a professora Marta Borges Maia.