Uniguaçu realiza o 1º Simpósio de Ciências Sociais

Com o objetivo de integrar os cursos de Administração, Direito e Serviço Social, o 1º Simpósio de Ciências Sociais da Uniguaçu, teve sua abertura oficial no dia, 29, com a presença do palestrante Itamar Ribeiro, que abordou de forma interativa e animada, o tema “Motivação e os desafios no mundo empreendedor”.

Com a quadra poliesportiva lotada, mais de 600 alunos participaram da solenidade de abertura que teve como intenção, motivar os acadêmicos, trazendo uma reflexão de mudanças e metas, para a sua realização profissional. “A palestra de Itamar Ribeiro, trouxe de forma divertida e interativa, a alegria e a motivação pessoal dos acadêmicos. Mostrou que você deve ter coragem para arriscar mais no que você deseja. E que planejamento e educação financeira são essenciais”, comenta o coordenador do curso de Administração, professor Jonas Elias de Oliveira. “Você não deve se focar apenas no que você gosta de fazer, mas, também, gostar do que você executa no momento e tentar aprender o máximo possível com isso”, complementa.

Com uma semana repleta de atividades, são mais de 10 palestras, seminários e oficinas nas três áreas. “O Simpósio foi elaborado em uma perspectiva de dar aos acadêmicos, a possibilidade de ter contato com assuntos específicos de cada um dos seus cursos e, ao mesmo tempo, possibilitar que ele possa transitar nas várias áreas de conhecimento das Ciências Sociais”, explica o professor Sandro Perotti, coordenador do curso de Direito.

O evento acontece no Centro de Convenções Edson Aires da Silva e tem seu encerramento, na sexta-feira, com um jantar por adesão, que acontecerá no Clube Concórdia. Logo após, todos estão convidados para a festa de encerramento que acontecerá no Clube The Hall. Para saber a programação completa, acesse www.uniguacu.edu.br.