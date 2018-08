Uniguaçu realiza reunião com OAB para apresentação do curso de Mestrado em Direito

Na manhã desta terça-feira, 21, a Uniguaçu recebeu representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Subseções de União da Vitória e Porto União para a realização de uma reunião, com o intuito de apresentar o Programa de Mestrado Acadêmico em Direito: Direitos Fundamentais & Democracia, que acontecerá na Uniguaçu, com início já em outubro de 2018. Na ocasião estiveram presentes o Presidente da OAB de União da Vitória, Laury Ângelo Furlan Fagundes e o Tesoureiro Omar Cador Ramos Eddine.

A Diretora Geral da Uniguaçu, professora Marta Borges Maia, reforçou a parceria que há entre as duas instituições, afirmando que no decorrer dos anos muitos trabalhos e projetos têm sido realizados em conjunto e têm dado certo, assim, esse próximo passo a ser dado pela Uniguaçu também conta com apoio da OAB, o que fortalecerá cada vez mais o cenário educacional e a expansão de pessoal qualificado na área do Direito.

O curso de Mestrado em Direitos Fundamentais & Democracia estará com o processo seletivo aberto entre os dias 24 de agosto e 21 de setembro, diretamente, na Secretaria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, no edifício Francisco Clève, das 8 às 22h, de segunda a sexta-feira e nos sábados das 8 às 12h. Os interessados poderão obter mais informações em www.uniguacu.edu.br ou pelo telefone (42) 3522-6192.