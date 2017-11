Uniguaçu realiza Vestibular de Verão 2018

A prova foi aplicada em União da Vitória e mais 10 cidades da região

Com as salas cheias de candidatos, aconteceu neste domingo, 29, o Vestibular de Verão 2018 da Uniguaçu. A prova teve início às 10h, e, foi aplicada em União da Vitória e mais 10 cidades de toda a região.

Com 16 anos de trabalho junto à comunidade de União da Vitória, a Uniguaçu oferece 18 cursos de graduação, acolhendo acadêmicos de várias regiões próximas à cidade, além de receber pessoas de todo o Brasil. Facilitando a aplicação da prova, o Vestibular foi aplicado em várias cidades: Bituruna, Caçador, Canoinhas, Cruz Machado, General Carneiro, Irati, Itaiópolis, Mallet, Palmas, São Mateus do Sul e União da Vitória.

A lista dos aprovados na primeira chamada está disponível no site www.uniguacu.edu.br. A professora Marta Borges Maia, Diretora Geral da Uniguaçu, comemora o resultado das provas e promete muitas novidades para 2018. “O Vestibular de domingo foi excelente, recebemos muitos alunos realizando a prova e ficamos muito felizes com o resultado que tivemos”, conta. “Nós prometemos para ano que vem um ano promissor, com muitas novidades. Uma delas é o Centro de Eventos que vamos inaugurar já em fevereiro, além de outros espaços de convivência, que também estão sendo planejados e desenvolvidos para os alunos, para que eles possam ter um ambiente saudável dentro da Instituição”, ressaltou a Diretora.

Fazendo parte da lista de melhores Instituições do Paraná, a Uniguaçu também se destaca, nacionalmente, pela qualidade do Ensino, com ótimos índices alcançados em avaliações realizadas pelo MEC. Além de professores, qualificados e, continuamente, preparados para a docência, a Instituição oferece uma estrutura física completa com laboratórios e espaços que visam preparar o profissional e torná-lo apto para atuar nas mais diversas áreas, primando pela ética e pela transformação da comunidade ao seu redor.

Para quem não conseguiu realizar a prova no domingo, a partir do dia 6 de novembro poderá agendar o vestibular, pelo telefone (42) 3522-6192, pelo WhatsApp (42) 991220238 ou pelas redes sociais da Uniguaçu.