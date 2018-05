UniguaÃ§u realizou II Curso de Cervejeiro Artesanal

O II Curso de Cervejeiro Artesanal aconteceu nos dias 5 e 6 de maio, nas dependências do Laboratório de Fermentações da Uniguaçu. O evento foi promovido pelo Instituto Sul Paranaense de Altos Estudos (ISPAE), com a coordenação do Procurador Institucional, Daniel Alberto Machado Gonzales, e, do professor Elias da Costa.

Pessoas de diferentes áreas de conhecimento fizeram parte da segunda turma do curso. Foram realizadas atividades teóricas e também a produção de cerveja na prática. Isso proporcionou a todos um elevado aprendizado nesta crescente área de mercado.

O curso foi ministrado por dois palestrantes de alto gabarito no ramo cervejeiro nacional, Luciano Moro Tozetto (Mestre em Engenharia de Produção, Tecnólogo em Alimentos e Especialista em Cerveja) e Luciana Tozetto (Coordenadora de Qualidade da Cervejaria Heineken Brasil SA).