Uniguaçu realizou Vestibular de Inverno 2019

A prova foi aplicada em União da Vitória e mais 10 cidades da região

Aconteceu no domingo, 10, o Vestibular de Inverno da Uniguaçu. Com um número expressivo de participantes nas 11 cidades em que a prova foi aplicada, a Instituição, mais uma vez, afirma que o bom trabalho realizado em sala de aula, sempre sendo referência de Ensino de Qualidade e Compromisso Social. É isso que faz a diferença, que cativa os vestibulandos a escolherem a Uniguaçu como local de realização dos seus sonhos e objetivos, não só profissionais, mas também de vida.

Neste ano, os participantes do Vestibular de Inverno que realizaram a prova em União da Vitória foram recepcionados pelos professores Hilton Tomal e Everton Batista Moreira, do colegiado de Administração. Logo após as boas-vindas e as dicas dadas por eles, os candidatos se dirigiram às salas e tiveram o acompanhamento dado pelos professores responsáveis por cada sala. A prova teve início às 10h e término às 13h. Outra novidade realizada este ano foi o espaço de recepção aos pais e familiares, que vieram acompanhar seus filhos.

Além de professores, qualificados e, continuamente, preparados para a docência, a Instituição oferece uma estrutura física completa com laboratórios e espaços que visam preparar o profissional e torná-lo apto a atuar nas mais diversas áreas, primando pela ética e pela transformação da comunidade ao seu redor.

Além da estrutura, a Instituição oferece vários incentivos para os acadêmicos: FIES, Prouni, Mensalidade Flex, Bolsa do ISS, Programa Estude, Bolsa Universitária, Bolsa Esporte, Indicação de Aluno, Melhor Aluno, Desconto Familiar, Bolsa Estágio/Crie, dentre outras.

A professora Marta Borges Maia, Diretora Geral da Uniguaçu, comemorou o resultado das provas e disse estar feliz em poder realizar o sonho dos candidatos. “Agradecemos a confiança dos que acreditam em nossa qualidade de ensino e em nosso compromisso com toda a sociedade. Lutamos para proporcionar a todos um ambiente saudável dentro da Instituição. Parabéns a todos. Esperamos vocês em 2019!”