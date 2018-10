Uniguaçu realizou Vestibular de Verão 2019

A prova foi aplicada em União da Vitória e mais dez cidades da região

Aconteceu no domingo, 21, o Vestibular de Verão 2019 da Uniguaçu. Com um número expressivo de participantes nas 11 cidades em que a prova foi aplicada, a Instituição, mais uma vez, confirma o bom trabalho realizado em sala de aula, sempre sendo referência de Ensino de Qualidade e Compromisso Social.

Os participantes do Vestibular de Verão que realizaram a prova em União da Vitória foram recepcionados pelos professores Hilton Tomal e Everton Batista Moreira, do colegiado de Administração. Logo após as boas-vindas e as dicas dadas por eles, os candidatos se dirigiram às salas e tiveram o acompanhamento dado pelos professores responsáveis por cada sala. A prova teve início às 10h e término às 13h.

Recebemos também, na Uniguaçu, diversos pais de nossos futuros acadêmicos. Eles foram recepcionados pelos coordenadores Marly Terezinha Della Latta, do curso de Enfermagem, e João Estevan Sebben, do curso de Medicina Veterinária. Além de conversar com os nossos coordenadores sobre a Instituição, os pais conheceram a nossa estrutura física e souberam um pouco mais sobre nossas diversas formas de bolsas e incentivos.

Em 17 anos de trabalho junto da comunidade de União da Vitória, a Uniguaçu oferece 18 cursos de graduação, acolhendo acadêmicos de toda a região, além de receber pessoas de todo o Brasil. Fazendo parte da lista das melhores Instituições de Ensino Superior do Paraná, a Uniguaçu também se destaca, nacionalmente, pela qualidade do Ensino, com ótimos índices alcançados em avaliações realizadas pelo MEC.

A Diretora Geral da Uniguaçu, professora Marta Borges Maia, comemorou o resultado das provas e dá as boas-vindas aos aprovados. “Agradecemos a presença de todos que realizaram a prova neste domingo. Tivemos centenas de alunos realizando as provas aqui na Uniguaçu e nas outras cidades. Queremos que todos saibam que a Uniguaçu será sua segunda casa e que as novidades por aqui não param.” Ela ainda comenta sobre as melhorias da Instituição neste ano. “Somos gratos por todas as conquistas que tivemos durante este ano! Estamos felizes por firmar cada vez mais nosso compromisso em dar a todos um ensino de qualidade. Temos muitos planos para o próximo ano e queremos que todos façam parte desta história conosco. Esperamos vocês em 2019”, ressaltou a Diretora.

Edital 18 – Resultado Vestibular 22 10 2018