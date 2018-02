UNIGUAÇU RECEPCIONA MAIS DE MIL NOVOS ACADÊMICOS PARA 2018

Momento de integração de calouros anunciou a data da Festa a Fantasia

Foi em clima de festa que na segunda-feira, 05, a Uniguaçu recepcionou os calouros para o ano letivo de 2018. Com uma programação embalada pela Banda Tulipa, os novos acadêmicos dançaram, se divertiram e interagiram com professores e colaboradores da Instituição.

Foram mais de mil novos acadêmicos que agitaram a primeira manhã e noite de aula da Uniguaçu. O tradicional evento de boas-vindas à faculdade contou com a apresentação da direção, coordenadores e professores de cada curso, além de premiar os calouros que aceitaram brincar em cima do palco.

Superando todas as expectativas da organização, os acadêmicos participaram da integração e mostraram todo o gás de início de aula. Para a professora Marta Borges Maia, Diretora Geral da Uniguaçu, o momento foi histórico e emocionante, pois o evento vem sendo preparado desde novembro do ano passado. “O primeiro dia do calouro é muito importante, porque ele não conhece o espaço e nós nos preocupamos com a expectativa que ele tem do Ensino Superior, que é um sonho para muitos. Então, preparamos tudo com muito carinho e na segunda-feira, se comprovou que acertamos o caminho e atingimos o objetivo”, comenta.

Após a recepção, cada curso seguiu com o seu corpo docente para as salas de aula, onde tiveram a continuidade das atividades específicas e festivas. Durante a primeira semana, os calouros vão participar de uma programação especial de visitação de todos os espaços da Instituição. A ideia é que eles se sintam parte da Uniguaçu, que se torna casa e família de todos pelos próximos anos de faculdade.

Ao final das atividades, como forma de brinde ao primeiro dia, todos os calouros e professores festejaram o início das aulas com picolés que foram distribuídos em parceira com a empresa Realiza Formaturas.

Durante o evento foi anunciada a data da Festa a Fantasia, tradicional festa de recepção aos calouros, além de ser um dos eventos mais esperados pela comunidade de União da Vitória e região, que vai acontecer no dia 13 de abril. “Esse ano, nossa expectativa é muito maior, pois a festa vai inaugurar o nosso Centro de Eventos e esperamos poder arrecadar mais alimentos para atender melhor ainda a comunidade carente da nossa região”, disse a professora Marta Borges Maia.

Vale ressalta que a festa é um trote solidário organizado pela Uniguaçu, onde os calouros fazem sua apresentação de dança e, para participar do evento, o convite é trocado por 1 kg de alimento não perecível, que depois é doado para instituições de caridade e população carente que têm cadastro no Núcleo Social da Uniguaçu. Em 2017 foram distribuídas mais de cinco toneladas de alimentos.

Os veteranos retornam à sala de aula nesta quarta-feira, 7, também com várias atividades diferenciadas.