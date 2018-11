UNIUV amplia debate sobre Fake News em escolas da região

“Ciclo de debates – Múltiplas Perspectivas” é um projeto de extensão universitária

Promovendo a discussão sobre Fake News, o projeto de extensão “Ciclo de debates – Múltiplas Perspectivas” realizou mais uma mesa redonda, na terça-feira, 6. O intuito do evento foi discutir sobre o conhecimento que a sociedade tem em relação àsnoticias falsas.

Um dos debates aconteceu no Colégio Estadual de São Cristóvão (Cesc), em União da Vitória (PR), econtou com a presença da coordenadora do projeto, Prof. Dra. Ângela Farah, que comentou sobre que é fake news e como identificá-las. O Prof. Dr. Wanilton Dudek, falou sobre a fake news na história, e a Profª. Me. Mirian Karla Kmita contou sobre os trâmites legais e consequências de se compartilhar as notícias falsas.

Ângela comenta que os alunos têm uma maior curiosidade sobre os assuntos legais. “Eles buscam se informar sobre o que podem, se podem, compartilhar, ou não. Além de reforçamos a diferença do jornalismo profissional e da produção de Fake News”.

Já na Escola de Educação Básica Santa Cruz (Cesc), em Canoinhas (SC), o Prof. Dr. Lúcio Kürten dos Passos e o Me. Edinei Wassoaski realizaram a palestra abordando o tema de modo geral. Além de promover o diálogo com os alunos presentes,instruíram sobre a checagem dos fatos.

Atualmente, o projeto de extensão está sendo executado em várias escolas da região. E na próxima segunda-feira (12), será realizada a mesa redonda com o tema “Racismo em Debate”, na sala de eventos do Centro Universitário de União da Vitória. O evento é aberto ao público e inicia as 19h30. Também já estão agendados eventos para escolas de Porto União (SC) e General Carneiro (PR).