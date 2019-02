UNIUV lança edital para restauro do Cine Teatro Luz

Depois de

homologado o processo de licitação, a empresa vencedora terá 180 dias para

concluir a obra

Foram dois anos e meio de trabalho

e mais de 30 viagens à capital paranaense, onde fica a Coordenação de Patrimônio Cultural do Estado (CPC-PR), para o cumprimento das

exigências que um restauro desse porte exige. Ao longo do processo, cerca de 40

pessoas estiveram envolvidas direta ou indiretamente nos trabalhos de pesquisa

e desenvolvimento para um projeto condizente e à altura de uma das edificações

mais tradicionais da cultura local. Palco de muitos espetáculos e muitos

eventos, ao longo de sua história, o Cine Teatro Luz chegou às mãos da UNIUV

por meio de um projeto de lei ainda na gestão do prefeito, Pedro Ivo Ilkiv, em

2016, depois de permanecer fechado por dois anos.

O estado era de abandono, diversos

fatores contribuíram para a degradação do patrimônio, mas as condições para o

restauro são boas, com exceção do detalhado. O valor da obra é de R$ 725.838,00

(setecentos e vinte e cindo mil, oitocentos e trinta e oito reais) e a maior

parte dos recursos serão disponibilizados pela própria UNIUV, sendo que R$

200.000,00 mil reais foram repassados pelo Governo do Estado.

Ao todo, projeto é composto por 15

cadernos que estão disponíveis para consulta pública no departamento de compras

da instituição e pela internet (http://www.uniuv.edu.br/lic_exibe.php?id=256).

“Temos a mesma expectativa da

comunidade para a reabertura do Cine Teatro Luz. Foram muitas pessoas

envolvidas e muito trabalho”, comenta o reitor da UNIUV, professor Alysson

Frantz.

A abertura dos envelopes ocorre no

dia 11 de março de 2019, às 9 horas da manhã no setor de compras e licitações

da UNIUV.