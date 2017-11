Uniuv promove encontro estadual de jornalistas

Encontro de Pesquisadores do Paraná em Jornalismo acontece em novembro

O Centro Universitário de União da Vitória (UNIUV) sedia nos dias 17 e 18 de novembro a 15ª edição do Encontro Paranaense de Pesquisadores em Jornalismo (EPPJ). O evento reúne pesquisadores de todo o Estado e terá como tema os desafios do Jornalismo em tempos de fake news.

Logo na abertura, na sexta-feira, 17, a editora da Agência Lupa, referência nacional em checagem de informação, Juliana Dal Piva, participa de mesa redonda para debater os efeitos das notícias falsas no exercício do Jornalismo.

No dia seguinte, Juliana ministra uma oficina para interessados em trabalhar com fact-checking (inscrições clique em:http://bit.ly/2g4gc1R.). O minicurso será para até 20 pessoas.

Na mesma manhã do curso, professores e estudantes de faculdades e universidades do Paraná apresentarão trabalhos que estudam o jornalismo contemporâneo, propondo uma reflexão sobre os rumos da profissão.

O professor Edinei Wassoaski, um dos organizadores do evento, afirma que é a primeira vez que um centro universitário do interior do Paraná sedia o EPPJ. “O que para nós é motivo de orgulho”, acrescenta. Ele diz que professores e alunos do curso de Jornalismo da UNIUV estão concentrados e não medem esforços para bem acolher os participantes.

Vice-reitor e coordenador geral do evento, o professor e também jornalista Lúcio Kürten dos Passos, afirma que o EPPJ é apenas um embrião para que a Uniuv venha a sediar eventos ainda maiores. “O EPPJ já é um evento consagrado e prestigiado e isso nos habilita a receber cada vez com maior frequência colegas de outras instituições para eventos como este”, explica.

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA, 17 DE NOVEMBRO

17h início do credenciamento

19h Abertura na sala de eventos da Uniuv

19h30 Mesa de discussão sobre os desafios do jornalismo em tempos de fake news com a presença da editora da Agência Lupa, Juliana Dal Piva. A Lupa é conceituada como uma das principais agências de checagem de informações do Brasil.

SÁBADO, 18 DE NOVEMBRO

8h Credenciamento

9h Início da oficina de checagem de informações ministrada pela equipe da Agência Lupa no laboratório de informática 6

9h Grupos de trabalho nas salas 201 a 204 (pesquisas e produtos)

13h Encerramento