UNIUV renova parceria com circuito de corridas de rua para 2019

A parceria é realizada através do projeto “Corridas de Rua”, com os acadêmicos de Educação Física

No mês de novembro, os acadêmicos do curso de Educação Física do Centro Universitário de União da Vitória (UNIUV) arbitraram as provas do oitavo Circuito de Corridas de Rua Interbairros de Porto União e União da Vitória.

Parceria realizada através do projeto de extensão “Corridas de Rua” tem como função incentivar um estilo de vida saudável, através da prática esportiva e contribuir para a difusão do esporte na região.

Para a orientadora do projeto, Regina Borini, é gratificante estar participando mais uma vez do evento. “Ações com essa são muito importantes na formação acadêmica. São momentos de interação do curso com a comunidade, atletas iniciantes e profissionais, possibilitando a ampliação de conhecimentos além da sala de aula”.

Os alunos auxiliaram na entrega da premiação para os três primeiros colocados de cada categoria, e foram homenageados pelo apoio e colaboração dedicados ao evento durante o ano.

O Circuito foi composto por 11 etapas, nas categorias masculinas e femininas, de dois a 70 anos, em percursos de 50m a 5km. Para concorrer a cada categoria, de primeiro a terceiro lugar, os atletas deveriam participar no mínimo de nove das 11 etapas.

O Circuito de Corridas de Rua Interbairros é organizado pela Associação de Esportes Vice King (AEVK) e conta com a parceria da UNIUV.