Nota

PMUV – Trânsito impedido na Av. Coronel

Amazonas

O

trânsito na Avenida Coronel Amazonas sentido Ponte Domício Scaramella estará

impedido nesta sexta-feira, 06, a partir das 16h. A Avenida estará fechada do

trecho da Rua Gabriel Bughay até a Rua Teixeira Soares apenas na via do Estádio

Antiocho Pereira.

Excepcionalmente,

também nesta sexta-feira, o tráfego de carros na Ponte de Ferro estará liberado

a partir das 16h.