Utilidade pública

Desfile de 7 de Setembro é cancelado em União da Vitória

A Administração Municipal de União da Vitória, divulgou, oficialmente, nesta segunda-feira, 17 de agosto, que o Desfile Cívico em comemoração à data de 7 de Setembro, está cancelada no município, devido à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

A decisão de cancelar as atividades de 7 de Setembro, segue a mesma linha de atuação do senhor ministro de Estado da Defesa que afirma: “Considerando a Portaria n. 2.621/GM-MD, de 05 de agosto de 2020 do Ministro de Estado da Defesa, Fernando Azavedo e Silva, onde orienta as respectivas Forças Armadas para se absterem de participar de quaisquer eventos comemorativos alusivos à celebração do Aniversário da Proclamação da Independência do Brasil, evento como desfile, paradas, demonstrações ou outras que possam causar concentração de pessoas;

Considerando que é de amplo conhecimento que o País, como considerável parte do mundo, enfrenta à pandemia do “Covid-19”, não sendo recomendável pelas autoridades sanitárias a promoção de eventos que possam gerar aglomeração de público, devido ao risco de contaminação, recomendação esta que deve perdurar durante o mês de setembro”, declarou o senhor ministro.

Com o posicionamento do senhor Fernando Azavedo e Silva, a Administração Municipal de União da Vitória, fez o decreto que afirma no artigo 1º fica cancelado o Desfile Oficial do dia 7 de setembro de 2020, alusivo aos 198º Aniversário da Proclamação da Independência do Brasil. Artigo 2º este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. União da Vitória, 07 de agosto de 2020”. Foto: Marciel Borges