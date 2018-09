Utilidade pública – Agenda Semana da Pátria 2018

Dia: 03 de setembro de 2018 Local: Cine Teatro Ópera Horário: 19 horas Noite de Arte

Inaugurações Dia: 05 de setembro de 2018 Local: NE Jangada do Sul Horário: 08 horas Apresentação: Banda de Percussão São Bernardo do Campo Local: NE do Legru Horário: 10 horas Apresentação: Banda Marcial Eugênio Schwegler do N E.J Hermínio Mílis Local: NEI Comecinho da Vida Horário: 13 horas e 30 minutos Apresentação: Banda Marcial Frei Deodato Local: NEIMoranguinho Horário: 14 horas e 30 minutos Apresentação: Banda Marcial Frei Deodato Local: Secretaria Municipal da Educação Horário: 17 horas e 30 minutos Galeria dos EX-SECRETÁRIOS Entrega dos Diplomas do Centenário de Porto União às Instituições Municipais