Utilidade pública – Campanha Sarampo

A Unidade Básica de

Saúde do Bairro Salete estará aberta no período da noite, das 18h às 20h, para

realização das vacinas contra o Sarampo. A ação ocorre até o dia 25 de outubro,

primeira fase da campanha, que é destinada a crianças de 6 meses a 5 anos

incompletos. A vacinação pode ser feita em qualquer Unidade Básica de Saúde com

o cartão SUS. O dia D da campanha contra o Sarampo será neste sábado, dia 19 de

outubro, juntamente com as ações do Outubro Rosa.