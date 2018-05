Utilidade Pública – Detran anuncia medidas em respeito aos usuários 

Por determinação da governadora Cida Borghetti, o Departamento de Trânsito do Paraná (Detran) anunciou, nesta segunda-feira (28), medidas emergenciais em respeito aos usuários que tenham exames para 1ª habilitação, renovação de CNH ou mudança de categoria. A autarquia definiu que os testes teóricos, práticos, médicos e psicológicos, agendados durante a greve dos caminhoneiros, poderão ser remarcados sem cobrança de taxa adicional. A decisão valerá até sexta-feira (1), ou enquanto durarem os efeitos da paralisação.

A orientação do Detran é para que os usuários liguem antes para os Centro de Formação de Condutores (exames práticos e teóricos) e Clínicas Médicas Credenciadas (exames médicos e psicológicos) para obter informações a respeito de possibilidade de atendimento, frente às condições operacionais destes parceiros. A solicitação de novo agendamento deve ser feita diretamente no CFC ou na clínica, sem custo adicional.

O Detran Paraná esclarece ainda que tem adotado providências para reduzir o impacto da paralisação em todas as suas operações. A autarquia lembra que disponibiliza mais de 20 serviços online, no site www.detran.pr.gov.br, nos terminais de autoatendimento, na TV Digital, aplicativo de celular e no 0800 643 7373.