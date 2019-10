Utilidade pública Secretaria de Educação divulga datas para cadastro de vagas nos CMEIS

Prazo para cadastro vai de 7 a 25 de outubro e está centralizado em três locais.

A Secretaria de Educação divulgou as datas para cadastros das vagas nos

CMEIS para 2020. Para vagas nos CMEIs da região Centro e Conjuntos, a reserva

deve ser feita entre os dias 07 a 11 de outubro, no CMEI Odete Conti. Para a

região Sul, as inscrições serão do dia 16 a 18 de outubro, no CMEI Maria

Flenik. Já para vagas no São Cristóvão, o cadastro deve ser realizado do dia 21

a 25 outubro, no Ginásio do CMEI Sagrada Família de Nazaré. O horário de

atendimento será de 8h as 11h45, e das 13h às 17h.

Para realização do cadastro é necessário apresentar os seguintes

documentos:

Xerox da criança: Certidão de nascimento, CPF, Cartão SUS, Carteira de

Vacinação, Declaração de vacina atualizada, Cartão Bolsa Família ou Número do

NIS quando houver.

Xerox dos responsáveis: RG E CPF, Comprovante de Residência (talão de

luz atualizado e em nome dos responsáveis), Comprovante de Trabalho (quando

houver), Declaração de Renda Mensal, Laudo quando a criança tiver alguma

necessidade educativa especial, Comprovante de Matrícula e frequência quando a

mãe estiver em idade escolar.



CMEIS por região:

Região Centro e Conjuntos: CMEI Odete Conti e CMEI Lavínia D. Romanzini

Região Sul: CMEI Estela V. Caus, CMEI Ruth Y. Fort, CMEI Maria Flenik,

CMEI Herbert P. Woehl, CMEI Zilá F. P. Luiz e CMEI Ilta Lucia Rodrigues.

Região de São Cristóvão: CMEI Angela Crestani, CMEI Eneida Fagundes,

CMEI Leonice M. Hirsch, CMEI Mario Riesemberg, CMEI Sagrada Família De Nazaré e

CMEI Zuleika P. Barbosa.