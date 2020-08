V Dedica Municipal aborda ansiedade e cuidados com alimentação, nesta quinta-feira

O evento direcionado aos educadores de União da Vitória, V Dedica Municipal – Educação em Tempo de Pandemia – traz dois assuntos fundamentais na vida de cada pessoa neste cenário da Covid-19: Alimentação e Ansiedade. Nutricionista e Fisioterapeuta, na plataforma online, abordam estes temas e suas relações no cotidiano, nesta quinta-feira (20/08).

A atividade virtual, transmitida pela Escola da Magistratura (EMAP) em plataforma digital e que contabiliza frequência aos inscrito, é fruto de parceria entre a Vara da Família e Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) e secretaria municipal de Educação. O início é às 8h e contabiliza a participação de cada profissional devidamente cadastrado na plataforma.

Nesta edição são dois palestrantes. O nutricionista, Tiago Sejanoski, especializado em gestão de unidades de alimentação, fala sobre ‘Ansiedade e Compulsão Alimentar na Pandemia’. Outra profissional que vai palestrar é a fisioterapeuta, Poliana Vogel. A profissional é especializada em neurociências e comportamento humano e seu tema é: ‘O que você precisa saber sobre a Ansiedade’.

Serviço: O link do evento será disponibilizado aqui no grupo, poucos minutos antes da abertura do V Dedica, para pessoas que têm interesse acompanhar