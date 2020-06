Vacinação contra a Gripe é prorrogada em União da Vitória

A Secretaria

Municipal de Saúde de União da Vitória confirmou na sexta-feira, 29 de maio,

que a vacinação contra a Gripe (influenza H1N1), foi prorrogada pelo Ministério

da Saúde até o dia 30 de junho.

Segundo o

secretário Municipal de Saúde, Ary Carneiro Junior, a vacinação iria até o dia

05 de junho, para os públicos alvos da campanha, como idosos, pessoas com

doenças crônicas, professores, pessoas em regime fechado, pessoas de 55 a 59

anos, profissionais da Saúde. A prorrogação tem como meta segundo o Ministério

da Saúde, atingir todo o público que faz parte do grupo de risco. Depois do dia

30 de junho, o Governo Federal, deve divulgar se abre a programação para as

pessoas que não fazem parte do grupo de risco.

Em União da

Vitória, as Unidades Básicas de Saúde (UBS), vão estar com horário de

atendimento especial. A UBS Josmar Babi como as Unidades Básicas de Saúde do

São Braz e Nossa Senhora de Salete o atendimento será até as 19h. Já as demais

UBSs têm atendimento das 8h às 16h30, e o morador deve levar o Registro Geral

(RG) e a Carteira de Vacinação.

Lembrando que

a população ao ir aos Postos de Saúde, deve usar máscara, fazer o uso de álcool

gel e na fila manter distância de um metro e meio, para evitar o contágio do

coronavírus (Covid-19). Foto: Divulgação