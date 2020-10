Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação termina no dia 30 em União da Vitória

Termina no dia 30 de outubro, a Campanha Nacional de Vacinação de Poliomielite e Multivacinação que teve início no dia 28 de setembro, no Estado do Paraná, e que tem como principal objetivo manter crianças e adolescentes em dia com as suas doses vacinais e mantendo o território brasileiro livre de doenças.

Em União da Vitória, a Secretaria Municipal de Saúde, está com as Unidades Básicas de Saúde (UBS) abertas para receber todas as crianças e adolescentes para regularizar a sua situação. Lembrando que ao ir à UBS do seu bairro, não se esqueça de levar o seu Registro Geral (RG), Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e a Carteira de Vacinação.

Poliomielite:

O objetivo da vacinação contra a poliomielite é reduzir o risco de reintrodução da doença no Brasil e aumentar as coberturas vacinais. O grupo-alvo são as crianças menores de cinco anos (quatro anos, 11 meses e 29 dias). O esquema vacinal de poliomielite é composto, atualmente, por duas vacinas: a injetável, aplicada em três doses aos dois, quatro e seis meses de vida da criança, e a oral, aplicada aos 15 meses e aos quatro anos.

Multivacinação:

A Multivacinação atualiza a situação vacinal da população até 15 anos, de acordo com as indicações do Calendário Nacional de Vacinação. O objetivo é, além de aumentar as coberturas vacinais, diminuir ou controlar a incidência de doenças imunopreveníveis como tétano, sarampo e febre amarela.

“Em que pese o mês Outubro Rosa, quando se dá ênfase ao Câncer de Mama, sempre orientamos as mulheres que vão as Unidades de Saúde, para fazer a coleta do preventivo para se cuidar. Mas neste momento chamamos a atenção que em União da Vitória teve início no dia 28 de setembro e termina na sexta-feira, 30 de outubro a vacinação da Poliomielite e Multivacinação. O Ministério da Saúde colocou uma meta, mas sabemos que esse resultado não será fácil de alcanças, mas deixamos o convite para os pais levarem seus filhos crianças e adolescentes até as Unidades de Saúde para se vacinar”, destacou o secretário Municipal de Saúde de União da Vitória, Ary Carneiro Júnior.

A meta segundo o Ministério da saúde durante a Campanha Nacional de Vacinação de Poliomielite é vacinar 95% das crianças de um a cinco anos de idade com a dose D. Na Multivacinação, considerando que a estratégia consiste em atualização de esquemas em atraso, a avaliação será realizada a partir das doses aplicadas e registradas nos sistemas de informação no período.

Foto: Divulgação