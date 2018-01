Vacinação contra febre amarela tem cronograma estabelecido

A vacinação contra a febre amarela está acontecendo em todos os postos de saúde de Porto União sempre no período da manhã. No Posto do Centro a vacinação é feita diariamente enquanto que no bairro Santa Rosa ocorre nas segundas-feiras; no São Bernardo nas quartas; no São Pedro nas quintas e no Vice King nas sextas-feiras. Nas comunidades rurais, o único posto que oferece a vacina é o de Santa Cruz do Timbó nas quartas-feiras.

A vacina pode ser aplicada em crianças a partir de nove meses e em adultos até os 59 anos, que não sejam diabéticos, não tenham alergia a ovo, não estejam em tratamento contra câncer ou usando corticóide. Mulheres grávidas ou amamentando também não podem ser imunizadas.

A procura pela vacina tem ocorrido dentro do esperado sendo que cada frasco rende 10 doses que, após aberto, deve ser consumido em no máximo 6 horas. Por isso os postos de saúde indicam a manhã como melhor horário para evitar desperdícios.

Porto União está na área de recomendação da vacina, mas não há motivo para pânico. O Estado de Santa Catarina registrou seis casos suspeitos e um confirmado da doença desde o início do ano, sendo que dois vieram a óbito. Aparentemente essas pessoas contraíram o vírus em outros lugares já que todas haviam se deslocado para outros estados. A confirmação é feita por exames laboratoriais e leva cerca de 20 dias, por isso alguns casos ainda são suspeitos. Uma das vítimas que veio a falecer era residente no município de Gaspar.