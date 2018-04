Vacinação contra gripe tem calendário divulgado em Porto União

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto União informa que a vacinação contra a gripe terá início no dia 23 de abril, se estendendo até dia 12 de maio. No interior do município a vacinação ocorrerá entre os dias 2 e 4 de maio. Devem receber a vacina crianças a partir de 6 meses até 5 anos; maiores de 60 anos; gestantes; mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias; profissionais da saúde; professores; indígenas, portadores de doenças crônicas e pessoas privadas de liberdade.

Também estão sendo oferecidas as vacinas de atualização da Anti-tetânica, Febre Amarela e HPV.