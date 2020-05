VAMOS PROTEGER OS JOVENS DO TABAGISMO

O uso de narguilé é um risco de transmissão do coronavírus (Covid–19)

O Dia Mundial Sem Tabaco – 31 de maio – foi criado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para alertar sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo. A epidemia do tabaco é uma das maiores ameaças à saúde pública que o mundo já enfrentou, matando mais de 8 milhões de pessoas por ano. Mais de 6 milhões dessas mortes são o resultado do uso direto do tabaco, enquanto cerca de 1 milhão é o resultado de não fumantes expostos ao fumo passivo. Especialmente neste ano, poder-se-á alcançar números muito maiores devido a associação do tabaco, principalmente, com uso de narguilé, o que facilita a transmissão da Covid – 19.

Em

2020, a campanha global objetiva a conscientização dos jovens sobre táticas de

manipulação da indústria, além dos agravantes do tabagismo frente ao novo

coronavírus.

Uma prática comum hoje em dia é fumar narguilé. Existe uma crença popular de que o narguilé é

menos nocivo do que fumar o cigarro convencional, o que não é verdade. Fumar

narguilé

é tão ou mais prejudicial que outras formas de uso do tabaco. É uma ação feita

em grupos, em que cada sessão dura em torno de 45 a 60 minutos. Uma rodada de

uma hora produz fumaça que pode equivaler ao consumo de 100 cigarros. A

mangueira do narguilé é passada de pessoa a pessoa e todas compartilham a mesma

piteira (que é a parte colocada na boca). Desta forma, é razoável imaginar que

o fumante de narguilé estará exposto a diversos micro-organismos que podem

causar doenças, incluindo o coronavírus (Covid–19). O uso do narguilé é mais comuns entre os jovens,

deixando-os mais vulneráveis a contaminação das mãos, boca, nariz e olhos.

Vamos

proteger nossos jovens, o narguilé é prejudicial à saúde.

31 de Maio – Dia Mundial Sem

Tabaco em 2020 tem o agravo da COVID – 19.