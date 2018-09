Varejista catarinense cresce 40% no primeiro semestre de 2018

Além do crescimento expressivo, rede de lojas Havan gerou três mil novos empregos no Brasil nos últimos 12 meses

A varejista catarinense Havan encerra o primeiro semestre do ano registrando crescimento de 40%. Nos últimos 12 meses, a rede gerou três mil novos empregos no Brasil. Até o fim deste ano, a Havan pretende chegar à meta de 120 lojas e gerar mais dois mil novos empregos, com a abertura de mais 10 unidades em vários estados brasileiros. No primeiro semestre de 2018, a Havan inaugurou quatro novas lojas, em Gaspar e Videira (SC), Vitória da Conquista (BA) e Vilhena (RO). As próximas inaugurações acontecem Araraquara (SP) e São Bento do Sul (SC) em setembro; Biguaçu (SC), Campinas (SP) e Volta Redonda (RJ) em outubro; Lages (SC) e Passo Fundo (RS) em novembro; e Brasília (DF) em dezembro. Com isso, estima-se que o faturamento chegue a 7 bilhões de reais.

Luciano Hang, o dono da rede de lojas, diz que a Havan vai continuar crescendo. “Isso nos impulsionará a fazer dos próximos anos um excelente período para a nossa empresa, além da geração de mais emprego e desenvolvimento para as cidades, para os estados e para o Brasil. Acredito que, passado as eleições e com a confirmação de um candidato que promova novamente o desenvolvimento do Brasil e a confiança dos empresários, o País volta a entrar no trilho e crescer com mais consistência. Isso possibilitará à Havan avançar ainda mais e acelerar o seu crescimento.”

Outra importante conquista da mais completa loja de departamentos do Brasil foi a chegada ao Rio Grande do Sul. O Grupo Havan anunciou as cidades de localização das duas primeiras unidades no Estado. Caxias do Sul e Passo Fundo foram os municípios escolhidos para receber as lojas caracterizadas pela réplica da estátua da liberdade e pela fachada estilizada da Casa Branca.

A Havan fechará o ano presente em 16 estados brasileiros por meio das 120 lojas, 1,5 milhão de metros quadrados construídos e 15 mil colaboradores diretos.