Vem aí, a V Mipeec!

Mostra de projetos do

IFPR – Campus União da Vitória é aberta à comunidade.

Projetos de pesquisa,

atividades culturais e um ambiente transbordando ciência. Assim é a Mostra de

Inovação, Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura – Mipeec, realizada anualmente,

no Campus União da Vitória, e que este ano ocorrerá na próxima semana, nos dias

12 e 13 de setembro.

O evento, aberto à

comunidade, tem o intuito de divulgar os trabalhos científicos e culturais

desenvolvidos pelos alunos e servidores das instituições do Vale do Iguaçu. Em

edição passada, a Mipeec chegou a receber 2.000 visitantes, de cidades de toda

a região.

Neste ano, o evento

contará com a apresentação de projetos desenvolvidos por estudantes de escolas

municipais e de unidades de ensino superior da cidade. “Não temos dúvida que a

participação de outras instituições da região só irá abrilhantar ainda mais a

nossa mostra, trazendo conteúdos relevantes para a sociedade e alinhavando

importantes parcerias”, afirma o coordenador de pesquisa do campus, Vitor

Gregório.

O regulamento para

submissão de trabalhos pode ser conferido no link e a inscrição deve ser

realizada no site do evento até o dia 08 de setembro.

Link para inscrição:

www.doity.com.br/mipeec

Link para regulamento

do evento e modelos:

http://uniao.ifpr.edu.br/135-2/pesquisa-e-extensao/mipeec/regulamento/

Serviço

Mipeec – Mostra de

Inovação, Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura

Data: 12 de setembro –

das 13h30 às 17h, das 18h às 21h

13 de setembro – das 8h às 12h das

13h30 às 17h

Local: IFPR – Campus

União da Vitória

Endereço: Av. Paula

Freitas, 2800 – São Braz

____________________________________________________________

Mais informações:

Prof. Vitor Gregório (42) 99121-9991 ou 3135-4818