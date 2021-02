Vem aí mais um mutirão de limpeza contra a dengue em Porto União

A Administração Municipal, por meio da Vigilância Sanitária, está organizando mais uma edição do Mutirão de Limpeza contra a Dengue.

Entre os dias 20 e 24 de fevereiro, a orientação é para que a população retire seus entulhos e demais rejeitos de forma separada e organizada para que possam ser recolhidos de forma eficiente e com destinação correta.

Os profissionais da Vigilância Sanitária já estão distribuindo o material informativo que contém as orientações de separação em todas as residências da área urbana do município.

Madeira e resíduos de poda: madeiras de construção civil; tábuas; forros de madeira; placas de MDF; galhos; folhas.

Recicláveis: garrafas; embalagens; materiais de plástico e isopor; caixas de papelão e de leite; vidro; metal; eletrônicos e eletrodomésticos em geral.

Construção Civil: telhas; tijolos; blocos de concreto e pré-moldados; tubos.

Volumosos: móveis como sofás e armários.

Rejeitos: tecidos e roupas; resíduos recicláveis muito sujos, resíduos contaminados.

NÃO serão recolhidos materiais como telhas de amianto (eternit), gesso; lâmpadas fluorescentes; pilhas; baterias; tubos de imagem; latas de tintas com resíduos; embalagens de óleo com resíduos e colchões.

Os materiais devem ser retirados exclusivamente nos dias previstos para que a logística de recolhimento e destinação não seja prejudicada.

É importante salientar que, com o calor e o excesso de chuvas, a proliferação do mosquito da dengue aumenta consideravelmente. Dengue mata e os mosquitos não ficam apenas no local onde são criados. Por isso é importante a consciência coletiva.

Continuamos cuidando da nossa cidade