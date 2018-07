Vem aí o Projeto Rondon

De 22 de julho a 4 de agosto, acontecerá em nossas cidades o Projeto Rondon. Embora a abertura oficial seja em União da Vitória, as atividades desenvolvidas também incluem Porto União. E no município de Porto União estarão presentes grupos de trabalho da Universidade Positivo de Curitiba e do ITFPR de Ponta Grossa.

Para que o Projeto obtenha êxito, é preciso um grande envolvimento da administração municipal. A Secretaria de Desenvolvimento Social providenciará alimentação, a Secretaria de Educação participará fornecendo transporte, alojamento espaços para as oficinas e equipamentos. A Secretaria de Cultura e Turismo participará com a cessão de espaços equipamentos para atividades em espaços públicos, a Secretaria de Administração fornecerá equipamentos e materiais diversos e a Secretaria de Saúde entrará com equipamentos de aferição de pressão, camisinhas e materiais de campanhas preventivas diversas.

O Projeto Rondon, sob coordenação do Ministério da Defesa, é conduzido em parceria com o Ministério da Educação, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, o Ministério da Saúde, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Integração Nacional, o Ministério do Esporte e a Secretaria de Governo da Presidência da República.

É uma ação interministerial do Governo Federal realizada em coordenação com os Governos Estadual e Municipal que, em parceria com as Instituições de Ensino Superior, reconhecidas pelo Ministério da Educação, visa a somar esforços com as lideranças comunitárias e com a população, a fim de contribuir com o desenvolvimento local sustentável e na construção e promoção da cidadania.

O Projeto Rondon prioriza, assim, desenvolver ações que tragam benefícios permanentes para as comunidades, principalmente as relacionadas com, a melhoria do bem estar social e a capacitação da gestão pública. Busca, ainda, consolidar no universitário brasileiro o sentido de responsabilidade social, coletiva, em prol da cidadania, do desenvolvimento e da defesa dos interesses nacionais, contribuindo na sua formação acadêmica e proporcionando-lhe o conhecimento da realidade brasileira.

A ideia de levar a juventude universitária a conhecer a realidade brasileira e a participar do processo de desenvolvimento surgiu em 1966, durante reunião realizada no Rio de Janeiro, com a participação de universidades do então Estado da Guanabara, do Ministério da Educação e Cultural e de especialistas em educação.

O Projeto Rondon foi semeado em 11 de julho de 1967, quando uma equipe formada por 30 universitários e dois professores de universidades do antigo Estado da Guanabara, conheceram de perto a realidade amazônica no então território federal de Rondônia. A primeira missão teve a duração de 28 dias.

O cronograma das atividades pode ser acessado pelas redes sociais e pelo site da Administração Municipal.