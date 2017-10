Vem aÃ­ um dia cheio de coisas legais pra comemorar o Dia do Rio

A Secretaria de Educação promoveu na última segunda-feira, dia 23, uma reunião com lideranças de vários setores e representantes de entidades para a elaboração e planejamento das comemorações do Dia do Rio.

Dentre as ações que celebram esse dia, está a valorização e a revitalização do Balneário, no bairro Santa Rosa que, antigamente era usado por banhistas de várias idades.

Aguardem, um dia cheio de atrações está sendo planejado.