Vereador Christian Martins teve audiência com o Vice-governador

O vereador de Porto União, Christian Martins (PMDB), esteve em Florianópolis na quarta-feira, 29, reunido com o vicegovernador do Estado, Eduardo Pinho Moreira, e entregou em mãos, reivindicações da bancada do PMDB na câmara de vereadores de Porto União (além de Martins a bancada é composta por Elio Weber, Sandro Calikoski e Neilor Grabovski). O pedido é de recursos para a pavimentação da área industrial do município.

“Participei de audiência com o vicegovernador do Estado de Santa Catarina, Eduardo Pinho Moreira e em nome da nossa bancada de vereadores do PMDB, apresentei projetos e solicitação de recursos para o nosso município. Agradeço à disposição e atenção especial que recebi do nosso vice-governador”, afirmou Martins.

Pinho Moreira afirmou que irá atender aos pedidos dos vereadores. “Quero parabenizar a bancada do PMDB, aqui representada pelo vereador Christian Martins e deixo aqui aberto o meu gabinete para os demais vereadores. Recebo aqui das mãos do vereador a solicitação da pavimentação de várias ruas do Distrito Industrial, que chegam a mais de R$ 2 milhões. Vamos nos reunir e discutir para ver como vamos atender esse pedido. Se vamos disponibilizar uma parte desse recurso em um determinado momento ou se tiver disponibilidade financeira disponibilizar integralmente esse valor”, afirmou o vice-governador.