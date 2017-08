Vereador Elio Weber visita ex-vereadores

Os dois ex-vereadores serão homenageados pelo legislativo

O vereador Elio Weber (PMDB), visitou nesta quarta-feira, 02, dois ex-vereadores de Porto União, onde convidou os dois ex-parlamentares para participar da Sessão Solene da Câmara de Vereadores em homenagem aos 100 anos de Porto União, que será realizada no dia 5 setembro, aniversário do Município.

Os ex-vereadores sãos os mais antigos legisladores vivos do Município. Norberto Weber que era vereador no ano anterior ao cinqüentenário, e, Lando Norberto Kroetz que foi vereador no ano do cinquentenário (1967).

Norberto é empresário e mora hoje na cidade de Garuva (SC), onde exerceu três mandatos de vereador naquela cidade e Lando mora na cidade de Curitiba (PR), onde é professor aposentado da Universidade Federal do Paraná.

“Nada mais justo nos cem anos do município, a Câmara homenagear as duas pessoas que há mais tempo exerceram o cargo de vereador no município e que estão aqui com nós. Por isso fiz essa preposição para que eles sejam homenageados na sessão solene”, explica Élio Weber.

Na visita os dois contaram histórias curiosas e engraçadas da época que exerceram o mandato de vereador. Lando foi vereador em duas legislaturas (1967-1970 e 1971-1974) e Norberto em uma legislatura (1963-1966).