Vereador entrega passaporte do centenário para autoridades

Christian Martins entregou o passaporte na manhã desta segunda-feira

O vereador Christian Martins (PMDB) entregou nesta segunda-feira, 07, em Florianópolis, o passaporte de embaixadores do Centenário ao vice-governador de Santa Catarina, Eduardo Pinho Moreira, ao deputado federal Mauro Mariani e ao ex-governador do Estado, Paulo Afonso.

O passaporte serve para o seu portador divulgar o município, especialmente aos eventos do centenário de Porto União comemorado no dia 5 de setembro de 2017.

“Entreguei em mãos na manhã de hoje o passaporte a essas três pessoas que tem um carinho especial por nossa cidade. Tenho a certeza que irão divulgar nosso município e sua programação do centenário em todo o estado, pois sei que rodam Santa Catarina com seus compromissos e agora vão ajudar a divulgar Porto União, não só a programação do centenário, mas também os atrativos de nossa cidade”, afirmou Martins.

O vereador também entregou o convite para a sessão solene da Câmara em Homenagem ao Centenário do município.