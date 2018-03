Vereador Pasqualin, defende a intervenção federal sobre a segurança pública no Rio de Janeiro.

O experiente vereador de Porto União, Luiz Alberto Pasqualin( PP ), que exerce seu sétimo mandato parlamentar no legislativo municipal, usou da palavra livre na tribuna, na reunião realizada na noite de terça-feira,27, e fez um pronunciamento contundente sobre a intervenção federal, na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Confira na íntegra, o teor do pronunciamento.

Senhor presidente, vereador Christian Martins

Prezada vereadora Salime Farah,

Senhores vereadores,

Senhora e senhores,

Permitam-me, fazer uma pequena abordagem pessoal, sobre a intervenção federal, no rio de janeiro, na área da segurança pública, e que, tantas polêmicas vem causando.

É importante frisar que, com a intervenção federal, o interventor, general Walter Souza Braga Netto, de 60 anos, que possui a mais alta patente do exército, assume com poderes e autonomia total, os comandos da policia militar, civil, bombeiros e da administração penitenciaria.

No meu modesto entendimento, já passou do tempo, para que o nosso honroso e valoroso exército brasileiro tomasse as rédeas da situação, pois, a população carioca, já não suporta mais, conviver diariamente, com brigas de traficantes, milícias , tráfico de drogas e balas perdidas, que matam crianças, jovens e adultos.

Todos nós sabemos que a violência no Rio de Janeiro, é um resultado de uma combinação de fatores, construído por décadas de irresponsabilidade administrativa, conivência com o crime organizado, e a corrupção generalizada entre os agentes do estado e criminosos, onde, marginais crescem e se proliferam como ratazanas em esgoto, banalizando e zombando, com extrema violência, o poder constituído, sem temor as leis, códigos e muito menos, a vida humana. Como bem afirmou o presidente da república Michel Temer, o crime organizado se espalhou como um câncer sobre o estado do rio de janeiro.

Diante deste quadro de horrores, somente o exercito brasileiro, que tem estrutura, organização, honestidade, credibilidade, e, sobretudo, o apoio da sociedade, para reverter essa situação, e devolver a paz, aos moradores da ex. Cidade maravilhosa.

Senhora vereadora,

Senhores vereadores,

Faço esta pequena reflexão, porque, se o exército não tivesse entrado no jogo, contra o crime organizado, com certeza, ele se fortaleceria ainda mais, e se espalharia com uma metástase, para todas as capitais do país, e com certeza, se isso viesse a acontecer, seria uma tragédia.

Para encerrar, sou favorável que se defenda a ordem pública, mas com democracia, e o aval para a intervenção federal, veio do congresso nacional, templo da democracia e guardiã da nossa constituição.

Desejo sucesso, aos bravos integrantes do exército brasileiro, que estão trabalhando no rio de janeiro, para extirpar de vez, com as mazelas que tanto mal fazem ao povo carioca e também porque não ao povo brasileiro.

Obrigado.