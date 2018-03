Vereador Sandro Calikoski quer que denúncias sejam apuradas

Ao fazer uso da palavra na tribuna, na reunião realizada na noite dessa terça-feira, 27, o vereador de Porto União Sandro Luciano Calikoski (MDB), comentou sobre uma reunião de trabalho com membros do Conselho Municipal de Saúde do município, com diretores do Hospital São Braz, onde segundo ele, uma funcionária pública municipal, que não faz parte do Conselho, criticou veementemente a Câmara Municipal, pela difícil situação financeira que a instituição de saúde vem enfrentando. Calikoski, disse que a funcionária pública municipal, teria afirmado que as emendas parlamentaresque os vereadores fazem junto aos seus deputados e senadores, contemplam somente o asfaltamento de ruas, e que, segundo o vereador, tais declarações não correspondem com a verdade, pois os vereadores sempre estiveram empenhados em angariar recursos para o Hospital, e no final do ano passado, aprovaram emendas do orçamento impositivo, que vai liberar recursos para a Casa Hospitalar.

Diante dos fatos relatados pelo vereador, o presidente do legislativo, vereador Christian Martins, (MDB) anunciou que a funcionária citada, será convocada para comparecer em uma reunião ordinária do Poder Legislativo Municipal, para esclarecer os fatos ocorridos.

Calikoski também solicitou da tribuna da Casa de leis, que as denúncias, envolvendo um funcionário público municipal concursado, e que ocupa um cargo em comissão na Secretaria de Obras do município, e que, teria cometido ato de improbidade administrativa, quando usou maquinário do município, em sua propriedade, deva ser acompanhada pela Câmara Municipal. O presidente do legislativo, vereador Christian Martins, designou que a Comissão Permanente de Transporte, Obras e Serviços Públicos, que tem como presidente o vereador Paulo Kovalski (PSDB), vice-presidente vereador Fernando Antônio Moreira (PR) e membro vereador Gildo Luiz Masselai (PSDB), acompanhem o andamento do inquérito administrativo que foi instaurado pelo prefeito Eliseu Mibach (PSDB), para investigar o caso.

Quem quiser acompanhar as reuniões, pode fazer pela internet, onde as transmissões ao vivo das sessões são realizadas pelo site da Câmara todas as terças-feiras, às 19h.